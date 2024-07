A cura della Redazione

Trovati quattro gattini morti di pochi mesi per fondato sospetto di avvelenamento.

Il vile e increscioso episodio è accaduto in un viale di via Gambardella a Torre Annunziata. Un gruppo di volontari si reca ogni giorno per curare e dar da mangiare ad una colonia di gatti. Persone sensibili che spendono il loro tempo ed i loro soldi per rendere meno difficile la vita di questi animali che non hanno nessuna colpa se non quella di essere nati per strada.

Ebbene ieri mattina quattro gattini di pochi mesi sono stati trovati senza vita, distesi sul selciato. Nell’area adiacente tracce di veleno.

L’episodio ha suscitato sgomento e incredulità. Non si finisce mai di stupirsi di fronte alla cattiveria umana. Gente arida, vile, senza sentimenti. Ci domandiamo che fastidio davano quei gattini per decidere di ammazzarli!

La speranza è che ci sia in zona qualche telecamera che possa aver inquadrato il responsabile, o i responsabili, visto che è stata sporta regolare denuncia ai carabinieri contro ignoti.

Ricordiamo a tutti quelli che sono “insofferenti” nei confronti degli animali che Il nuovo articolo 544-bis del codice penale (Uccisione di animali) punisce con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale. Inoltre l'articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è comminata a chi somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottoponga a trattamenti che provochino danno alla salute degli stessi. Si prevede infine un aumento della metà della pena qualora dai fatti di cui al comma 1 derivi la morte dell'animale”.

Meno male che a Torre Annunziata, come anche in altri comuni, ci sono persone sensibili che svolgono una vera e propria missione nei confronti di gatti e cani randagi, portando loro da mangiare, provvedendo alla loro cura e talvolta anche alla loro sterilizzazione. “Castigando”, peraltro, la loro tasca senza chiedere niente a nessuno.

Vedere quattro gattini morti, tra atroci sofferenze, solo perché a qualcuno dava fastidio la loro presenza, è un qualcosa di inammissibile ed intollerabile. Si spera solo che con le indagini dei militari si riesca ad individuare chi abbia commesso tale crudeltà e che possa pagare per il crimine commesso.