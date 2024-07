A cura della Redazione

Un altro episodio, l’ultimo di una lunga serie, è accaduto sabato sera, 13 luglio, nel pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. I parenti di un paziente hanno aggredito un medico ed un operatore socio-sanitario perché in disaccordo con le decisioni assunte dagli addetti.

A seguito di ciò, la direzione Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Giuseppe Russo esprime piena solidarietà al personale colpito e chiede maggiori tutele per lo stesso.

Durante un colloquio telefonico con il prefetto di Napoli Michele di Bari, in attesa del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per stasera (15 luglio 2024), il direttore Russo ha chiesto espressamente il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nei presidi ospedalieri sede di pronto soccorso.

Piena la sintonia interistituzionale tra prefettura e azienda sanitaria che si sono reciprocamente impegnate ad elaborare una strategia condivisa per arginare il triste fenomeno delle aggressioni violente a medici, infermieri e altri operatori.

“Medici, infermieri e tutto il personale sanitario devono poter operare in un clima sereno senza il timore di essere aggrediti da un momento all’altro - afferma il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - . Gli episodi accaduti sono di una gravità inaudita, le forze di polizia attraverso la prefettura hanno rafforzato i drappelli negli ospedali ed è una linea che io intendo continuare a seguire”.