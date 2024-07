A cura della Redazione

Evasione fiscale di un società di Torre del Greco: firmato un provvedimento di sequestro per un importo pari a oltre 261mila euro.

I militari della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato luogo ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di tre soggetti, amministratori della New Tours Trans srl, società operante nel trasporto delle merci su strato con sede a Torre del Greco.

Nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia della Guardia di finanza di Torre del Greco è emerso che gli indagati, tutti appartenenti ad una famiglia del posto, e rispettivamente amministratori di diritto la madre, mentre amministratore di fatto della società il padre e la figlia, avrebbero omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette per gli anni 2018 e 2019, in presenza di Ires evasa pari a 84 86.000 euro per il 2018 e 91.209 per il 2019. Inoltre un'Iva evasa per l'imposta 2019 di 83.600 euro.

Pertanto è stato emesso un provvedimento di sequestro pari alla somma che la società alle casse dello Stato è riconducibile al valore della somma evasa.