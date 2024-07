A cura della Redazione

Tentò di ammazzare un suo conoscente sparandogli contro un colpo di pistola, arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Castellammare di Stabia per tentato omicidio.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed espletate dal personale del Commissariato hanno permesso di raccogliere gravi indizi contro l'indagato che, in orario serale, per contrasti con un conoscente relativo ad una comune vicenda giudiziaria, l’avrebbe affrontato estraendo una pistola ed esplodendo un colpo in direzione del malcapitato, che veniva ferito al torace. Inoltre avrebbe tentato di esplodere un secondo colpo d'arma da fuoco contro la vittima, non riuscendovi essendosi inceppata la pistola. Subito dopo faceva l’indagato perdere le sue tracce.

L’episodio avvenne in una strada cittadina affollata e poco distante dall’ospedale San Leonardo, dove venne trasportata la vittima. Da qui, poi, trasferita all'Ospedale del Mare di Napoli, dove venne sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza sul luogo, e l'esame delle persone informate dei fatti, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire la vicenda e di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti del fermato, il quale deve rispondere anche dei reati di porto e detenzione illegale di arma da sparo.

Successivamente al fermo, nel corso delle operazioni di foto segnalamento, l'indagato spontaneamente indicava agli investigatori il nascondiglio dell'arma utilizzata per commettere il tentato omicidio.

All’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Poggioreale di Napoli.