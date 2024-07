A cura della Redazione

Ancora una volta sangue sulle strade di Torre Annunziata. Questa mattina, L. A., un 85enne torrese è stato investito da un’auto in via Caracciolo. L’uomo è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è giunto in gravissime condizioni. Nonostante i tentativi dei medici del nosocomio stabiese, l’anziano è deceduto poco dopo. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo scorso giugno, un incidente tra due scooter provocò la morte di Luigi Gara, 26 anni, e di Alfonso Aurino, 18 anni, proprio nel tratto di strada dove questa mattina è stato investito l’85enne.