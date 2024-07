A cura della Redazione

Un’evasione fiscale per circa 380mila euro da parte dell’azienda “Trasporti 5 Stelle” operante a Torre Annunziata.

I Militari del Gruppo della Guardia di Finanza oplontina hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per l'importo di 379.460,22 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti della società operante nel settore del commercio di autovetture e avente sede a Torre Annunziata e del suo rappresentante legale, indagato per evasione fiscale.

In particolare, sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, è emerso che la società avrebbe omesso di presentare:

-la dichiarazione ai fini Iva per l'anno 2018, in presenza di un'imposta dovuta pari a 59.688,44 euro;

- la dichiarazione ai fini Iva per l'anno 2019, in presenza di un'imposta dovuta pari a 81.647,01 euro;

- la dichiarazione ai fini Iva per l'anno 2021, in presenza di un'imposta dovuta pari a 238.124,77 euro.

Alla luce delle risultanze emerse, è stata, pertanto, emessa la misura cautelare reale per equivalente fino a 379.460,22 euro, pari all'importo complessivo indebitamente sottratto all'Erario.

L'esecuzione del provvedimento di sequestro ha avuto ad oggetto disponibilità finanziarie e beni mobili, tra cui 18 veicoli, trattori stradali e rimorchi, riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.