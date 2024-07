A cura della Redazione

Due ore fa, i carabinieri della Stazione di Torre del Greco sono intervenuti in via Litoranea, nei pressi del Lido La Perla.

Un 16enne sarebbe annegato in mare per cause ancora da accertare. Intervenuti i sanitari del 118 per accertare il decesso.

Il ragazzo sarebbe originario di Boscotrecase.

Notizia in aggiornamento.