A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata intervengono a via Cesare Ottaviano Augusto all’altezza del civico 8 di Ottaviano.

Poco prima e per cause in corso di accertamento un 19enne del posto perdeva il controllo del proprio scooter impattando contro l’isola spartitraffico.

Il ragazzo è deceduto sul posto. I carabinieri hanno sequestrato la salma e lo scooter su disposizione dell’Autorità giudiziaria