A cura della Redazione

Siamo a Santa Maria la Carità e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia intervengono a via Calvanese - in aperta campagna - per la segnalazione da parte di un cittadino di un ordigno esplosivo improvvisato.

Sono intervenuti sul posto gli Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli che, con la presenza dei Vigili del fuoco, hanno fatto “brillare” l’ordigno in un’area sicura.