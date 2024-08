A cura della Redazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Tenenza di Ercolano sono intervenuti sulla spiaggia libera in via Marittima, per una segnalazione di una rissa tra diverse persone.

Sul posto non c’era più nessuno ma i militari stanno ricostruendo la vicenda per identificare i responsabili.

Il video della rissa sta facendo il giro del web.

Il sindaco Ciro Buonajuto ha pubblicato il video sulla sua pagina di Facebook commentando: "Non siete degni della nostra città. Vergognatevi, fate schido!".