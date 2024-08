A cura della Redazione

Operazione congiunta tra Polizia Municipale, Carabinieri e Capitaneria di Porto nella mattinata di lunedì 12 agosto a Castellammare di Stabia. Sono stati sequestrati ombrelloni e sdraio utilizzati abusivamente lungo l'arenile comunale di Corso De Gasperi. Due cittadini di Castellammare di Stabia sono stati multati con una sanzione di 5.000 euro ciascuno per il noleggio illegale delle attrezzature.

L'azione fa parte di una serie di interventi mirati a contrastare le attività abusive sul territorio comunale. Durante l'operazione, è stato anche identificato e multato un ambulante di nazionalità marocchina, residente in Italia, accusato di vendita di abbigliamento contraffatto. Le merci sono state sequestrate.

"Continueremo a vigilare con determinazione per contrastare ogni forma di abusivismo sul territorio cittadino - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia ­-. Le operazioni congiunte di Polizia Municipale, Carabinieri e Capitaneria di Porto saranno ripetute anche nei prossimi giorni. Con l'approssimarsi del Ferragosto, inoltre, garantiremo ancora maggiore presenza di agenti in strada, anche in vista dello spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30 del 15 agosto in Villa comunale".