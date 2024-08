A cura della Redazione

Si intensificano le operazioni congiunte della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia lungo l'intero litorale.

Dalle spiagge libere di via De Gasperi agli stabilimenti della zona di Pozzano, sono stati effettuati molti controlli nelle giornate di martedì 13 e giovedì 14 agosto, con diverse sanzioni elevate e attrezzature balneari sequestrate.



Sulle spiagge di corso De Gasperi sono state elevate tre sanzioni nei confronti di cittadini stabiesi sorpresi a svolgere abusivamente attività di noleggio di attrezzature balneari. Le operazioni di controllo hanno interessato anche l'ex colonia ferrovieri, dove Polizia Municipale, Capitaneria e Carabinieri hanno sequestrato bibite e snack venduti illegalmente e riscontrato la violazione dei sigilli su un immobile già sequestrato alcune settimane fa. Inoltre, sono stati elevati 15 verbali per divieto di sosta.



Mercoledì, le operazioni di controllo hanno coinvolto anche i lidi concessi, con tre sanzioni amministrative da 1.032 euro per mancanza di servizio di salvataggio obbligatorio e una sanzione di 5.000 euro per la presenza di un bar abusivo in spiaggia.



Gli agenti della Municipale hanno collaborato con Polizia e Capitaneria in una serie di interventi nell'ambito dell'operazione "Mare sicuro a Ferragosto".