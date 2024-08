A cura della Redazione

Controlli dei carabinieri a Napoli

Nel quartiere napoletano di Soccavo un 20enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della compagnia di Bagnoli lo hanno bloccato in via Marco Aurelio, dopo un breve tentativo di fuga.

Nel suo borsello 21 grammi di hashish, 2 di cocaina e quasi un grammo di cocaina rosa. Con lo stupefacente anche 520 euro in contante ritenuto provento illecito.

Gli stessi militari hanno denunciato 4 parcheggiatori abusivi e un 48enne per guida senza patente.

I controlli sono continuati anche sul lungomare Caracciolo. Quattro le persone denunciate per occupazione del litorale di Mappatella Beach e per il noleggio non autorizzato di materiale da spiaggia. Sequestrate ancora altre attrezzature.

Bilancio significativo dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida

La presenza nei terminal di sbarco e imbarco dei porti turistici ha consentito di monitorare con attenzione il flusso di ingressi. E proprio all’uscita di un aliscafo proveniente da Napoli che un 36enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Era nascosto nella tasca della camicia che indossava.

Controlli anche nelle attività commerciali. Sanzionate amministrativamente 4 commercianti per occupazione abusiva della strada con espositori, materiale pubblicitario, tavolini e sedie.

A Barano denunciato un 28enne foggiano per guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolemico era di 1,98 g/l, ben oltre il limite di 0,5.

Ispezionati 7 stabilimenti balneari dotati di servizio di ristorazione. In tre di questi sono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità. Gli saranno sequestrati complessivamente 105 chili di prodotti. Per gli altri 4 imprenditori sanzioni per difformità strutturali nei locali interni.

Nel comune di Forio i militari ischitani hanno denunciato i due titolari e una dipendente di un bar, perché sorpresi a vendere bevande alcoliche ad alcuni ragazzini sotto ai 15 anni.

Un 50enne di Lacco Ameno è stato denunciato per incendio boschivo. L’uomo aveva acceso un piccolo fuoco per smaltire sterpaglie secche del suo terreno quando le fiamme si sono propagate senza controllo. 1 ettaro di macchia è andato distrutto.

Controlli anche in mare con la motovedetta della compagnia di Ischia. Ventitrè le sanzioni notificate ai diportisti irregolari. Tre gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.

Controlli all'esterno del Parco Archeologico di Pompei

Presenza visibile dei Carabinieri anche attorno al Parco Archeologico di Pompei. In considerazione del grande afflusso di turisti, i militari hanno badato in prima battuta ad evitare i borseggi. Hanno poi verificato che all’esterno degli scavi non vi fossero guide turistiche non autorizzate. Tre quelle sanzionate per complessivi 5mila euro.

Controlli sulla Penisola sorrentina

Un 30enne stabiese è stato arrestato dopo che aveva forzato con un piede di porco la porta di un negozio di materiale edile di Sant’Agnello, chiuso per ferie. Bloccato prima che potesse fuggire, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

A Vico Equense, arrestato per furto aggravato un 27enne di Pompei. Aveva appena rubato un’auto parcheggiata nel comune di Piano di Sorrento. E’ stato individuato e bloccato lungo le curve di Seiano.

Denunciato per ricettazione un algerino di 32 anni. Era in sella ad una bici elettrica rubata la sera prima a Meta.