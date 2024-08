A cura della Redazione

È stato un ferragosto col brivido a Torre Del Greco, dove a largo della spiaggia libera un bagnante ha rischiato di annegare non riuscendo più a tornare a riva.

Dopo che alcuni presenti hanno lanciato l’allarme, due persone si sono gettate in acqua per tentare un’operazione di recupero ma anch’esse sono state trascinate al largo dalla forte corrente. A quel punto è partita la scialuppa di salvataggio manovrata da Michele Lunella, che ha il brevetto di bagnino ed è anche il co-portavoce cittadino di Europa Verde, che è riuscita a recuperare le tre persone in difficoltà.

“Fortunatamente si è concluso tutto per il meglio grazie anche all’intervento tempestivo di Michele Lunella che si mette sempre a disposizione dei propri concittadini e della comunità. Complimenti a lui e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di salvataggio. A tutti chiediamo sempre di fare molta attenzione quando si va in acqua ed anche per questo che da anni chiediamo mare libero per tutti, libero ma sorvegliato ed attrezzato” -, ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.