A cura della Redazione

Giuseppe Grieco aveva 7 anni, stava trascorrendo il Ferragosto insieme ai genitori in un agriturismo di Vico Equense, quando un tuffo in piscina intorno alle 11.30 del mattino si è rivelato fatale.

Come sia stato possibile è un interrogativo ancora senza risposta: da quanto è emerso il bambino sapeva nuotare, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, la piscina è stata posta sotto sequestro.

Le indagini affidate ai carabinieri porteranno risultati più chiari una volta effettuata l'autopsia. Solo così si potrà stabilire se sia morto per annegamento, per un malore o per le conseguenze di una congestione.

Chi ha provato a salvarlo, immediatamente il padre, la madre, il bagnino della struttura, e in seguito i sanitari intervenuti sul posto, non ha potuto far nulla. Bisogna aspettare l'esame del medico legale, che sarà eseguito oggi, venerdì 17 agosto, per liberare la salma e consentire lo svolgimento dei funerali quando sarà osservato il lutto cittadino.

Giuseppe era un alunno del plesso Salvati, a settembre avrebbe dovuto cominciare la terza elementare.

I funerali del piccolo Giuseppe sono previsti per lunedì 19 agosto. Per l'occasione il sindaco Luigi Vicinanza ha proclamato il lutto cittadinio.