A cura della Redazione

In due casi i centauri fermati per i controlli avevano a bordo delle loro moto altrettanti minori di età inferiore ai 5 anni, passeggeri che per legge non possono assolutamente viaggiare sui mezzi a due ruote. In un'altra circostanza, in sella ad uno scooter sedevano in tre.

Sono alcune delle irregolarità emerse nel corso della task force promossa dalla Polizia municipale, che in questi giorni - su richiesta dell'amministrazione comunale - ha intensificato i controlli sulle principali arterie di Torre del Greco, con l'obiettivo di stanare coloro i quali trasgrediscono alle norme del codice della strada.

Un intervento che in soli tre giorni (mercoledì 14, venerdì 16 e lunedì 19 agosto) ha portato i caschi bianchi a rilevare ben 35 contravvenzioni, che alla fine hanno portato i vigili ad elevare complessivamente 43 verbali, oltre ad eseguire il sequestro di sei mezzi e il fermo amministrativo per una durata di 60 giorni per altre 8 moto.

Le infrazioni più gravi riguardano appunto quelle legate al trasporto su moto di minori sotto i 5 anni: in due casi, la polizia locale ha infatti individuato altrettanti centauri che, in spregio al codice della strada, trasportavano bambini piccoli. In un caso, invece, gli agenti hanno beccato tre soggetti che viaggiavano su un unico scooter. Non mancano le infrazioni per il mancato utilizzo del casco: in otto occasioni, la polizia municipale si è trovata a fermare mezzi sui quali il passeggero era sprovvisto dell'obbligatoria protezione, che ha portato non solo al “raddoppio” dei verbali (oltre alle otto contravvenzioni ai singoli guidatori, infatti, il codice della strada prevede che la sanzione sia estesa anche al trasportato) ma anche al fermo amministrativo per 60 giorni dei mezzi.

In sei circostanze è invece scattato il sequestro: sono quelle durante i quali il veicolo è stato trovato sprovvisto dalla copertura assicurativa. Otto le moto trovate senza revisione e, in una di queste occasioni, il controllo periodico risultava omesso per più volte. Cinque le multe comminate per guida senza patente (due per documenti di categoria diversa, una scaduta e due perché i conducenti ne erano del tutto sprovvisti). Infine, tre le contravvenzioni per mancanza di documenti al seguito e una a testa per guida mentre si utilizza il cellulare e perché il soggetto controllato si trovava alla guida di un'auto sospesa dalla circolazione.

Stando alle direttive dell'amministrazione comunale, i controlli mirati della polizia municipale continueranno anche nei prossimi giorni.