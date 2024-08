A cura della Redazione

La tromba d’aria che si è abbattuta domenica mattina su Torre del Greco ha creato gravi danni alle strutture sulla spiaggia degli stabilimenti balneari, agli arredi urbani e agli alberi lungo la strada, parecchi dei quali sono stati abbattuti dal forte vento.

Dopo gli interventi urgenti legati in particolare alla necessità di liberare le strade, portati avanti col supporto di vigili del fuoco, forze dell'ordine, agenti di polizia municipale e tecnici comunali, da ieri la situazione sembra essere tornata alla normalità, tanto che anche i lidi più danneggiati sono riusciti a riaprire i battenti, anche se a scartamento ridotto, per la situazione meteorologica non favorevole che ha portato la stragrande maggioranza dei bagnanti a rinunciare a recarsi al mare.

Ora le opere più urgenti riguardano la riparazione o, qualora ve ne sia la necessità, la sostituzione degli arredi danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi l’altro ieri nelle prime ore della giornata nella zona.

In particolare, sono stati controllati i pali dell'illuminazione e le palme presenti lungo la passeggiata del lungomare.