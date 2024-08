A cura della Redazione

Maltrattamenti in famiglia e possesso illegale di armi e munizioni: sono i reati a carico di un uomo residente a Pompei, nei confronti del quale è stato dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata.

La perquisizione ha dato esito positivo in quanto gli agenti di polizia hanno rinvenuto e sequestrato a carico dell'indagato un fucile calibro 16 e numerosi munizioni illegalmente detenuti, unitamente al materiale utile per il confezionamento autonomo di ulteriori munizioni.

A seguito del sequestro, l'indagato è stato tratto in arresto in fragranza di reato e sottoposto a processo per direttissima, all'esito del quale veniva condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di mesi quattro di reclusione 1.000 euro di multa, con i benefici della sospensione condizionale.