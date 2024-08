A cura della Redazione

Spari a Torre Annunziata, gambizzato un uomo.

È accaduto alle 19 di oggi in via Sambuco. Sull'episodio sono al lavoro i poliziotti del Commissariato di Torre Annunziata.

Il ferito, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo quanto si apprende, è stato raggiunto da più proiettili alle gambe, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 21enne era a piedi in via Sambuco, angolo via Commercio, ed è stato avvicinato da un uomo in scooter che gli ha esploso contro diversi colpi di pistola, prima di darsi alla fuga.