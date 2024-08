A cura della Redazione

Sequestrati due esemplari di tonno rosso dal peso di 100 chili.

Nella mattinata di oggi, il personale del nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Torre del Greco ha individuato e fermato, in località “Mortelle”, Torre del Greco, un individuo in possesso di due esemplari di tonno rosso nella propria autovettura, dal peso totale di circa 100 chilogrammi, catturati in periodo non consentito e ponendoli immediatamente sotto sequestro.

Grazie alla consolidata collaborazione del Servizio veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud della sezione di Torre del Greco, i due tonni sono stati giudicati non idonei per la consumazione.

La Guardia costiera di Torre del Greco ricorda che a partire dal mese di luglio è vietata la pesca del tonno rosso su tutto il territorio nazionale per esaurimento del relativo contingente di cattura.