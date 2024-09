A cura della Redazione

E' morto cadendo dalla moto nel centro cittadino di Castellammare di Stabia (Napoli) il medico virologo di Gragnano, Angelo Russo, 39 anni.

L'incidente poco prima delle 20 di ieri, in via Tavernola.

La sua moto si è schiantata contro le auto in sosta nei pressi di una farmacia e l'impatto è stato così violento da uccidere sul colpo il virologo che lavorava all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Si indaga sulle cause dell'impatto: velocità o anche una manovra per evitare un ostacolo in una strada altamente trafficata e sempre piena di pedoni.