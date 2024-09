A cura della Redazione

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato a Pompei due soggetti, entrambi 18enni uno di Pompei e l’altro di Boscoreale, trovandoli in possesso di un’ingente somma di denaro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo alle loro rispettive abitazioni dove hanno rinvenuto, a carico del 18enne di Pompei, una busta contenente circa 82 grammi di marijuana e 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg; nell’abitazione del 18enne di Boscoreale, invece, gli operatori hanno trovato, anche grazie alla collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un altro panetto di hashish del peso di circa 76 grammi, 5 buste contenenti complessivamente 394 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.