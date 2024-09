A cura della Redazione

Due furti e uno tentato in una sola notte. Carabinieri eseguono fermano un 31enne. Il video di uno dei furti

I carabinieri della Stazione di Gragnano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 31enne di Pimonte, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di due furti e un tentato furto, commessi durante la stessa notte. Il primo a Gragnano. Il 31enne avrebbe perpetrato il furto di una moto, poi rinvenuta in una località impervia di Pimonte.

Secondo furto commesso ai danni di una pizzeria in via Motta Casa dei Miri di Gragnano. Dal registratore di cassa avrebbe sottratto 300 euro, dopo aver forzato la serranda del locale.

In ultimo, l’uomo avrebbe tentato di entrare nei locali di un pastificio in via Ponte Trivione, senza riuscirci.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla conoscenza accurata del territorio, i carabinieri hanno riconosciuto il 31enne. Perquisita la sua abitazione, hanno trovato gli abiti utilizzati durante i colpi e ripresi con evidenza dalle telecamere visionate.

L’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida