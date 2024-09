A cura della Redazione

Durante i controlli del territorio, i poliziotti del Commissariato di Pompei hanno arrestato Dario Nappo e Gerardo Donnarumma, entrambi neomaggiorenni residenti tra Pompei e Boscoreale. I due erano stati trovati in possesso di mille euro in contanti e, non avendo dato spiegazione su tutto quel denaro, sono stati sottoposti ad una perquisizione domiciliare.

A casa di Nappo, i poliziotti hanno trovato una busta contenente circa 82 grammi di marijuana e 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 chilogrammo. Nell’abitazione di Donnarumma a Boscoreale, invece, gli agenti hanno trovato, anche grazie alla collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un altro panetto di hashish del peso di circa 76 grammi, 5 buste contenenti complessivamente 394 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento della droga.

I due neomaggiorenni sono stati arrestati e, assistiti rispettivamente dagli avvocati Teresa Sorrentino e Antonio Usiello, hanno ottenuto gli arresti domiciliari, al termine dell'udienza per la convalida. Dovranno rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.