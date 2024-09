A cura della Redazione

Tenta di rubare alcuni oggetti e attrezzi per appena 30 euro, ma viene scoperto dai vigilanti privati e denunciato dalla polizia.

È accaduto nella serata al centro commerciale Maximall Oplonti nello store Leroy Merlin di Torre Annunziata. Un 60enne di Gragnano è stato bloccato alle casse dalle guardie giurate della Pantera Security che lo hanno perquisito e trovato in possesso degli oggetti e degli attrezzi, per un totale di appena 30 euro.

Il 60enne gragnanese è stato immediatamente bloccato in attesa dell'arrivo sul posto degli agenti del Commissariato di polizia di Torre Annunziata, che hanno perfezionato la perquisizione, sequestrando anche due dosi di marijuana nelle tasche dell'uomo. Al termine delle formalità, il 60enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per tentato furto e segnalato alla Prefettura di Napoli per il possesso di droga per uso personale. La merce è stata restituita al negozio.