Un incidente stradale causato da una vettura in fuga ha travolto due auto, ferendo anche due bambini. Il fatto si è verificato ieri sera tra Torre Annunziata e Boscoreale, provocando un inseguimento e creando grande allarme tra i residenti.

L'incidente, avvenuto nei pressi del rione Penniniello in via Settetermini, ha visto una 500 ignorare l'intimazione a fermarsi delle forze dell'ordine, dando il via a un inseguimento che si è concluso con il violento impatto contro altre due auto. Tra i feriti, diversi bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli e altri al pronto soccorso di Castellammare.

Nella serata di ieri fermati due ragazzi, minorenni, ritenuti responsabili dell'incidente. Le indagini sono attualmente in corso.