A cura della Redazione

Aggressione al personale medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Protagonista un uomo di 58 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed espletate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco, partivano dalla segnalazione pervenuta alla centrale operativa della questura di Napoli di un'aggressione al personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca.

Un uomo di 58 anni aggrediva un'infermiera lamentando le dimissioni del fratello affetto da problemi psichici in luogo del ricovero come da lui auspicato. Successivamente un operatore socio sanitario interveniva in difesa dell'infermiera ma aveva la peggio, ricevendo un serie di pugni al volto sferratogli dal 58enne che gli procuravano lesioni consistenti nella frattura chiusa delle ossa nasali. A seguito di tale aggressione la vittima rovinava al suolo e perdeva i sensi per alcuni secondi.

In aiuto della persona colpita accorrevano altri sanitari e le guardie giurate in servizio presso l'ospedale. Ne scaturiva una colluttazione che coinvolgeva anche il fratello dell’indagato e che procurava lieve ferite sia alle due infermiere intervenute che alle due guardie giurate.

All'esito delle formalità di rito, l’indagato veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.