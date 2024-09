A cura della Redazione

In località Pozzillo (Lettere), a causa delle forti piogge ci sono stati diversi smottamenti con piccole frane che hanno coinvolto anche strade secondarie.

Nella limitrofa località Santa Maria delle Vigne due autovetture sono state trascinate dall'acqua, una è finita all'interno del canale Pozzillo-Durece mentre l'altra si è fermata sull'argine.

Diverse strade secondarie chiuse a causa dei detriti presenti in strada. Carabinieri, Protezione civile e personale dell’Ufficio tecnico sono sul posto. Allertati i mezzi per la rimozione dei veicoli e dei detriti. Non si conta al momento nessun ferito .