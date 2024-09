A cura della Redazione

Poco fa in via Tappia 5 a Saviano, una palazzina è crollata, verosimilmente per l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani.

Sembrerebbe che l’esplosione sia avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana.

Al primo piano una famiglia di 5 persone (marito moglie e tre bambini). Sono tutti sotto le macerie. Al momento si sente provenire qualche voce.

Sul posto per i soccorsi carabinieri di Torre Annunziata, i primi ad arrivare e scavare tra le macerie, e vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

Il papà e un bambino di 2 anni sono stati estratti vivi. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Santobono, mentre il padre, in gravi condizioni, al Cardarelli. Purtroppo l'altra bimba di 4 anni è stata estratta morta.

Mancano all’appello un bimbo di 6 anni, la madre e l’anziana del 2 piano. Il bimbo e la madre non rispondono agli appelli dei soccorritori.

Purtroppo stanno estraendo il corpo dell’ultimo bambino, anche lui deceduto.