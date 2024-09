A cura della Redazione

Questa notte un operaio di origini marocchine è rimasto incastrato all’interno di una colmatrice, un macchinario utilizzato in una cooperativa agricola in via Foce.

Il 23enne è stato portato in ospedale a Sarno e poi Salerno, per amputazione della gamba destra.

Indagini in corso per ricostruire la vicenda a cura dei carabinieri della compagnia di Nola.