A cura della Redazione

A Pompei, i carabinieri della locale Stazione con il supporto degli agenti della Polizia municipale e con il personale del Comune e dell’Asl Napoli 3 hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dell’abuso edilizio e del lavoro sommerso.

Durante le operazioni, i militari hanno denunciato una 43enne imprenditrice del posto, legale rappresentante di un ristorante a via Sacra. Stessa sorte per altre sei persone proprietarie dell’immobile.

Nel locale un cantiere edile privo di qualsiasi autorizzazione nel quale stavano lavorando tre operai in nero.

L’attività imprenditoriale è stata sospesa. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.