A cura della Redazione

Cercola: Minorenne sorpreso dai carabinieri mentre spaccia nel parco giochi. Per il 17enne l’arresto e la proposta per il daspo urbano



Questa notte a Cercola i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne incensurato del posto.

I militari avevano “raccolto” la notizia che qualcosa nel parco giochi per bambini a piazzale Filangieri stesse accadendo ed è per questo che hanno predisposto un servizio ad hoc.

Sono le 19 quando i militari entrano in azione. Il minorenne è nel parco giochi quando viene bloccato mentre cede una dose di marijuana a un cliente che è riuscito a fuggire.

Il 17enne, perquisito, viene trovato in possesso di altre 2 dosi della stessa sostanza. Sarà il ragazzo a consegnare ai carabinieri la droga nascosta negli slip. Rinvenuta e sequestrata anche la somma in contanti – ritenuta provento del reato – di 270 euro. I soldi erano nascosti nei calzini del 17enne.

La perquisizione viene estesa nell’abitazione del ragazzo e lì i militari trovano un’altra dose di marijuana, altri 100 euro e un coltellino a serramanico intriso di sostanza stupefacente verosimilmente hashish.

Il minorenne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Per il 17enne, beccato a spacciare in un parco giochi, anche la proposta per l’applicazione del “daspo urbano” secondo la norma recentemente entrata in vigore.