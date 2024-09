A cura della Redazione

Demolito un manufatto abusivo di circa 20 metri quadrati situato alla via Boccea a Torre del Greco, all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio.

L’abuso edilizio era stato realizzato in ampliamento ad un vecchio fabbricato completo di solaio in latero cemento armato con sovrastante parapetto di muratura, suddiviso interamente in vano stanzetta e servizio igienico.

L’esecuzione emessa con decreto dal Tribunale di Torre Annunziata si riferisce ad una sentenza che risale all'anno 2009.

La demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, senza impiegare le somme di denaro già stanziate dal Parco Nazionale del Vesuvio in virtù del protocollo stipulato dallo stesso con la Procura oplontina.