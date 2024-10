A cura della Redazione

Il ladri non si fermano più davanti a nulla. A Boscotrecase l’altra notte c’è stato un assalto al bancomat dell'Ufficio postale di via Cardinal Prisco. I malviventi hanno piazzato del materiale esplosivo nell’erogatore delle banconote, la cui esplosione non solo ha sventrato il bancomat ma ha provocato danni anche all’Ufficio postale, che il giorno dopo è rimasto chiuso.

L’esplosione è stata sentita a centinaia di metri di distanza. Sul posto si sono portati immediatamente i carabinieri per avviare le indagini e acquisire le immagini di videosorveglianza.

Sul grave episodio è intervenuto il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto: "Il furto al bancomat delle Poste di Boscotrecase, avvenuto la scorsa notte, è un episodio grave che richiede una risposta immediata. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ho già parlato con il comandante dei Carabinieri e confido che presto i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Ho sentito telefonicamente anche la direttrice dell’ufficio postale che mi ha comunicato che a causa dei danni provocati dall'esplosione la filiale di Boscotrecase resterà momentaneamente chiusa e i cittadini dovranno recarsi presso l’ufficio postale di Boscoreale. Ho sollecitato altresì la direzione delle Poste a a ridurre al minimo il disservizio ripristinando celermente gli uffici di Boscotrecase".