A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi predisposti, hanno controllato in via Santa Maria la Bruna uno scooter con a bordo un soggetto trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 76 grammi, una busta contenente marijuana del peso di circa 30 grammi, due involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 24enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.