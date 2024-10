A cura della Redazione

Omicidio Morione: partito il processo. Dopo un secondo passaggio dinanzi al Gup del Tribunale di Torre Annunziata, stamattina in Corte d'Assise a Napoli ha preso il via il processo per i quattro uomini accusati di aver partecipato all'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo di Torre Annunziata ucciso nella sua pescheria di Boscoreale la sera del 23 dicembre 2021.

A processo ci sono Luigi Di Napoli, Giuseppe Vangone, Angelo Palumbo e, ora, nuovamente Francesco Acunzo, che aveva ottenuto il ritorno in udienza preliminare per carenza di motivazioni.

I quattro imputati sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Ricciulli e Luigi Amoruso (Di Napoli), Antonio de Martino (Vangone), Nicola Quatrano (Palumbo) e Salvatore Barbuto (Acunzo). Parte civile si è costituita la Fondazione Polis con gli avvocati Alessandro de Costanzo e Gianmario Siani.

L'udienza è stata rinviata alla prossima settimana per ascoltare i primi testimoni dell'accusa - Pm in aula Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia - con la Procura di Torre Annunziata che ha presentato una lista di oltre 30 persone da sentire in aula. I primi saranno i testimoni oculari dell'omicidio, consumato al culmine di una violenta rapina a mano armata ai danni della pescheria di Antonio Morione, ucciso per aver reagito ai banditi che avevano minacciato con la pistola la figlia minorenne.