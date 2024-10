A cura della Redazione

Ci troviamo a Vico Equense. Diciottenne circola in sella ad una moto da cross senza targa.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento lgli intimano l'alt in via Raffaele Bosco. Il 18enne viene perquisito e trovato in possesso di un solo spinello ma anche di 220 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

A quel punto i carabinieri decidono di perquisire anche l’abitazione dell’incensurato e lì trovano e sequestrano 33 grammi di hashish, 4 grammi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane viene arrestato in attesa di giudizio.