Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio a Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Zokari mod 906 con matricola abrasa e due cartucce cal. 7,65, altre 10 munizioni cal. 38 special e 3.500 euro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 49enne stabiese, è stato tratto in arresto per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento.