A cura della Redazione

Questa notte, a causa delle forti piogge, acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso a Gragnano via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Nessun ferito, nessun danno a cose.

Le strade sono state temporaneamente interrotte con intervento in corso di Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile.

La pioggia è cessata, ma la strada per Agerola resta ancora interrotta.