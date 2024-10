A cura della Redazione

Maltrattamenti, lesioni personali aggravate, sequestro di persona nei confronti dell’ex compagna: sono questi i reati di cui è accusato un uomo incensurato di Positano.

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richieste della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto dell'uomo.

L’indagato deve rispondere inoltre due furti commessi ai danni della ex compagna. In particolare, secondo la ricostruzione investigativa, dal mese di dicembre 2023 fino al mese di settembre di quest'anno, l’indagato avrebbe posto in essere i maltrattamenti nei confronti della sua compagna sottoponendo ad un sistema di vita caratterizzata da sofferenza, paura e totale soggezione psicologica, culminati nell'ultima aggressione fisica avvenuta nel mese di settembre di quest'anno, che portava la vittima a denunciare l’uomo alla Stazione carabinieri di Sorrento.

L’arrestato è stato traferito al Casa circondariale di Poggioreale di Napoli.