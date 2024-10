A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Napoli Stella, hanno tratto in arresto marito e moglie a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata alla ricerca di armi.

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto presso l’abitazione di due coniugi sita nel quartiere “Secondigliano”, tre pistole clandestine, munizionamento di vario genere, un centinaio di dispositivi Apple di illecita provenienza, 2 orologi Rolex e circa 70mila euro in contanti.

Per quanto riguarda le armi rinvenute, trattasi di una pistola semiautomatica oggetto di furto, una pistola a salve modificata in modo tale da renderla letale, ed una pistola detta “penna pistola”, trattasi di un’arma avente la forma di una penna, piccola e facilmente occultabile, ma comunque micidiale se utilizzata da una distanza ravvicinata.

I dispositivi rinvenuti, circa 150 tra Iphone 16 ed Apple Watch, risultano essere parte della refurtiva rapinata il 18 settembre 2024 a Castellammare di Stabia, allorquando un commando formato da più persone, mediante la minaccia di arma da fuoco, sequestrava il corriere ed asportava il furgone pieno di dispositivi Apple destinati alla vendita al dettaglio.

I contanti rinvenuti dimostrerebbero l’illecita attività di ricettazione posta in essere dalla coppia. Motivo per cui, l’uomo, al termine dell’udienza di convalida, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.