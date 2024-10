A cura della Redazione

Il maltempo di questa mattina sta flagellando i paesi della costa vesuviana.

A Torre del Greco, intorno alle ore 8,30 di questa mattina, è crollato un palazzo in piazzale Fontana. I calcinacci sono franati su due auto parcheggiate nei pressi (nella foto, frame di un video, il momento della caduta)

Sei famiglie che allogiavano in un palazzo attiguo sono state evacuate. Non dovrebbero esserci feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali.

Strade allagate a Sorrento

Pioggia torrenziale anche in Costiera sorrentina, acqua che scende a fiumi per le strade di Sorrento e Piano di Sorrento, ma anche degli altri centri.

Riscontrati smottamenti e a Sorrento un istituto allagato, quello polispecialistico San Paolo, di piazza Vittoria, dove la preside, Amalia Mascolo, ha chiamato i vigili del fuoco per un aiuto.

"Siamo in pieno allarme, i vigili del fuoco stanno arrivando ma finché non arriva un tecnico del comune di Sorrento loro non possono operare - ha dichiarato -. Anche perché l'acqua sta entrando nelle sale attraverso le pareti e gli zoccoli dei muri”.