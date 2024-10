A cura della Redazione

Siamo in via Melito a Torre Annunziata e sono all'incirca le 20,00 di venerdì 18 ottobre. Una bimba di 4 anni ha un malore in casa. I genitori chiamano il 118 e in pochi minuti un’ambulanza della Misericordia, insieme ad un’auto medica, giunge sul posto.

La bambina viene visitata ma occorrono ulteriori accertamenti, e così si decide di trasportarla urgentemente all’ospedale Santobono di Napoli.

Nel frattempo transita nella zona una pattuglia del Commissariato di Torre Annunziata. Gli agenti notano la scena, in cui traspare una grande apprensione da parte dei genitori della piccola, e così decidono di "scortare" a sirene spiegate l’ambulanza fino all’ospedale.

In tempi brevissimi la piccola viene consegnata nelle mani dei pediatri del Santobono che la prendono in cura.

Il pronto intervento dell’ambulanza e la piena disponibilità di una pattuglia della Polizia hanno evitato alla piccola problemi ben più seri, segno evidente che quando c’è sinergia e professionalità tra i diversi attori in campo tutto va a buon fine