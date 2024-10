A cura della Redazione

Dramma sfiorato questa mattina a Torre Annunziata.

Un uomo di 49 anni si trovava all'interno del cimitero oplontino quando improvvisamente è stato colto da un malore, con arresto cardiaco. L'uomo venica soccorso da alcuni passanti che gli praticavano anche il massaggio cardiaco.

Allo stesso tempo venivano allertati i soccorsi, ed un'ambulanza del 118 giungeva sul posto, con i sanitari a prestare le prime cure. Il 49enne veniva subito dopo trasportato in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Poco dopo, davanti al cimitero, il padre del 49enne, scosso dall'episodio capitato al figlio, si sentiva male. Una nuova telefonata al 118 per un intervento urgente. L’uomo aveva un defibrillatore impiantato sottocutaneo che emetteva continue scariche. Immediato anche per lui il trasporto in codice rosso all'ospedale San Leonardo da parte dei sanitari della Misericordia.

Attualmente il figlio è ricoverato nel reparto di Rianimazione, mentre il padre è in Cardiologia.