Cinque arresti di affiliati del clan Gionta per i reati di estorsione e usura.

I militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Gionta, operante nel comune di Torre Annunziata e zone limitrofe.



In particolare, gli indagati avrebbero costretto la dirigenza della squadra di calcio del Savoia a consegnare una somma di denaro di circa tremila euro per consentire loro di proseguire nell’attività sportiva.

Inoltre avrebbero concesso prestiti usurari ad un imprenditore nel settore ittico, che sarebbe poi stato pesantemente minacciato per costringerlo alla restituzione del denaro.