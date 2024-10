A cura della Redazione

Aveva tentato di rapinare una donna in un parcheggio a Torre del Greco, arrestato 48enne di Ercolano.

L’episodio è avvenuto nel mese di agosto scorso. In quella occasione, grazie all’intervento di un ragazzo che aveva assistito alla scena, il 48enne, pregiudicato ercolanese, si diede alla fuga.

Questa mattina l’arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco a seguito dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di raccogliere, tramite l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona e grazie al riconoscimento fotografico del rapinatore da parte della vittima, gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Questi avrebbe avvicinato la donna, in un parcheggio pubblico in zona Leopardi, e sotto la minaccia di un coltello, le avrebbe intimato di consegnare denaro e beni di valori in suo possesso. La rapina non andò in porto per l’intervento di un ragazzo corso in aiuto della donna.

L'arrestato è stato associato al carcere di Poggioreale di Napoli.