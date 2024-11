A cura della Redazione

Questa notte, i carabinieri della Stazione e della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Pioppaino per l’esplosione di un termocamino in un appartamento.

L’esplosione ha procurato lesioni a due residenti, un 32enne di origini ucraine e uno stabiese di 37 anni.

Il 32enne è stato ricoverato per aver respirato i fumi generati dall’esplosione, il 37enne per una ferita lacero contusa alla gamba destra (5 gg di prognosi).

Nessuno dei due è in pericolo di vita.