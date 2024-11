A cura della Redazione

Scoperto a Torre Annunziata un giro di prostituzione da parte degli agenti della Polizia locale.

Ragazze provenienti dalla Spagna e dal Sud America (peruviane, colombiane e peruviane) alloggiavano in un appartamento in via Torretta di Siena.

Movimenti sospetti in zona hanno spinto gli agenti a fare un sopralluogo in un appartamento, dove hanno trovato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, in compagnia di donne vestite con abiti succinti.

Sul posto sopraggiungeva anche una pattuglia dei carabinieri ed iniziavano così le perquisizioni nell’appartamento. Ed è proprio durante questa fase che i militari scoprivano una parete mobile dietro la quale si trovavano altre tre ragazze. In tutto quattro donne e due transgender, di diverse nazionalità, tutte munite di regolare permesso di soggiorno.

Le indagini hanno poi rivelato la presenza di annunci online, con foto delle donne e numeri di telefono per fissare incontri a pagamento.

L’appartamento veniva così posto sotto sequestro e l’uomo denunciato per sfruttamento alla prostituzione.