A cura della Redazione

Grave disagio ieri mattina, giovedì 7 novembre, per gli automobilisti che si sono trovati a transitare in via Terragneta e via Postiglione a Torre Annunziata, ma anche per i pendolari che usufruiscono della linea ferroviaria da e per Castellammare di Stabia.

Infatti, a causa di un guasto, le sbarre dei passaggi a livello delle due strade sono rimaste abbassate per lunghissimo tempo, bloccando difatti la circolazione delle auto e il transito dei treni.

Un lettore ci ha scritto: “Stamattina (ieri per chi legge ndr) mi sono recato alla stazione di Rovigliano per prendere il treno delle 7,01 per Napoli Campi Flegrei. Purtroppo a causa di un guasto, le sbarre dei passaggi a livello sono rimaste abbassate dalle 6,50 fino a quando sono andato via io, e cioè fino alle 7,25. Di conseguenza i treni sono stati bloccati da e per Castellammare di Stabia”.

Non si capisce perché in questi casi l’ente ferrovia, una volta resosi conto del guasto, non abbia fatto intervenire immediatamente una squadra di pronto intervento per fare perlomeno alzare le sbarre e permettere così il transito degli automezzi. Grande, infatti, è stato il disagio per tantissimi automobilisti e autisti di camion, questi ultimi diretti da e per il porto, bloccati per oltre un’ora nei loro veicoli.

La speranza è che il progetto di trasformazione della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare-Gragnano in tram leggero venga realizzata in tempi brevi (entro la fine di quest’anno dovrebbe partire il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori), con soppressione definitiva dei passaggi a livelli lungo questa linea ferroviaria e l’eliminazione, una volta per tutti, dei disagi per automobilisti e pendolari.