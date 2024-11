A cura della Redazione

Operazione della Guardia di Finanza di Torre Annunziata: coinvolti cinque istituti scolastici paritari del Vesuviano.

Tre persone risultano indagate per reati di “truffa in danno dello Stato” e “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.

Gli istituti interessati sono: Dante Alighieri di Torre Annunziata, Centro Scolastico Elsa Morante di Ottaviano, Istituto Ottaviano Augusto di Ottaviano, Istituto Paolo Costa di San Giuseppe Vesuviano, Istituto New Tito Lucrezio Caro di Boscoreale.

Dall'attività di indagine della Guardi di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica oplontina, è emerso, in relazione al rilascio dei diplomi, che gli indagati avrebbero falsificato la documentazione trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania relativa alla frequenza dei corsi di studio da parte degli studenti.

Inoltre, con riferimento a docenti e personale Ata, è stata rilevata una discrasia tra le posizioni comunicate all’USR e quelle segnalate all'Inps, circostanza che induce ad ipotizzare anche l’esistenza di falsi rapporti di lavoro, strumentali a far conseguire agli interessati indebiti punteggi in vista di procedure concorsuali locali e nazionali.

All’esito delle indagini, è stata acquisita copiosa documentazione e sequestrati 40mila euro in contanti, in parte presso l’abitazione di due degli indagati e in parte presso l’Istituto paritario Dante Alighieri di Torre Annunziata.